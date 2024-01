PSG : Olivier Letang prend position dans le dossier Yoro

Depuis plusieurs semaines, Luis Campos travaille activement sur le dossier Leny Yoro. L’homme fort du mercato du PSG rêve de recruter celui que l’on considère d’ores et déjà comme le nouveau Raphaël Varane. Une thèse qui s’est renforcée d’ailleurs avec l’arrivée en trombe de Jorge Mendes en tant qu’agent du jeune et prometteur défenseur central de 18 ans. L’omnipotent agent portugais, qui gère déjà les intérêts au PSG de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou Vitinha, est bien évidemment au coeur des tractations.

Il aide même le LOSC à trouver un remplaçant de qualité sur le marché, pour compenser la possible perte de Yoro. Bien conscient de vouloir garder la main dans cet épineux dossier, Olivier Letang n’entend pas se laisser faire et va tenter à tout prix de bloquer sa pépite comme il l’a confié au Parisien. « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ! » Pas sûr que cela soit suffisant d’autant qu’en coulisse Leny Yoro est plus que jamais convaincu du bien-fondé d’un départ au PSG et qu’il a d’ailleurs échangé avec certains joueurs de la capitale… N’en déplaise au président lillois, que ce soit cet hiver ou l’été prochain, le PSG compte bien mettre la main sur le défenseur français…