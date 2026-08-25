Lens tente le coup El Chadaille Bitshiabu

L’été du Racing Club de Lens a été actif. Malgré la vente de Mamadou Sangaré à Brentford et le départ de certains éléments importants comme Adrien Thomasson (Rennes), Wesley Saïd (Al-Shamal) et Malang Sarr (Neom), les Artésiens ont recruté plusieurs éléments intéressants. Ainsi sept joueurs sont arrivés pour le moment avec Yacine Titraoui (Charleroi), Michal Skoras (La Gantoise), Saud Abdulhamid (AS Roma), Michaël Cuisance (Hertha Berlin), Franjo Ivanovic (Benfica), Maik Nawrocki (Celtic Glasgow) et Thorgan Hazard (Anderlecht). Mais le mercato n’est pas encore terminé pour le club nordiste.

La suite après cette publicité

Ainsi, le recrutement d’un défenseur central gauche est espéré depuis un moment. En début de mercato, Lens avait tenté d’attirer Armando Obispo en provenance du PSV Eindhoven avant que le dossier tombe finalement à l’eau. Depuis, Jean-Louis Leca et ses équipes s’activent pour trouver le profil idéal et une dizaine de joueurs est ciblée. Nous vous avons d’ailleurs révélé l’intérêt des Lensois pour Nathan Zézé (21 ans), qui évolue en Arabie saoudite du côté de Neom.

El Chadaille Bitshiabu apprécie l’intérêt lensois

Un autre grand espoir tricolore est apprécié en interne par les Lensois. Parti du Paris Saint-Germain pour le RB Leizpig à l’été 2023 contre 15 millions d’euros, le central El Chadaille Bitshiabu séduit les décideurs nordistes selon Le Parisien. Le joueur gaucher de 21 ans dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec les Saxons, où il aura disputé 48 matches. La saison dernière, il avait disputé 14 rencontres avec le club allemand.

La suite après cette publicité

Devancé par Castello Lukeba et Willi Orban, il a vu Maxime Estève (Burnley) et Abdoul Koné (Reims) arriver cet été. La première approche du Racing Club de Lens n’a pas laissé le joueur insensible. Face à la possibilité de retrouver la Ligue 1 et de participer à la Ligue des Champions, El Chadaille Bitshiabu serait intéressé par cette opportunité. Reste désormais à voir si Lens passera au stade supérieur pour combler ce manque en défense centrale.