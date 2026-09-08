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UEFA Europa League

Ligue Europa, OM : les supporters interdits de déplacement contre Besiktas

Par Allan Brevi
1 min.
Supporters OM à l'Orange Vélodrome @Maxppp
Besiktas Marseille

L’OM va devoir composer sans ses supporters à l’extérieur en Ligue Europa. Selon ICI Provence, les fans marseillais sont interdits de déplacement pour la rencontre face au Besiktas, une sanction prononcée par l’UEFA après l’utilisation de feux d’artifice lors du déplacement à Bruges en janvier dernier. Le club phocéen est également sous le coup d’un sursis de deux ans. Cette sanction avait déjà été activée par l’UEFA à la suite des incidents de Bruges.

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Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui traverse déjà un début de saison très compliqué en Ligue 1 avec deux défaites en trois journées, dont la dernière face au Paris FC (2-3) au Vélodrome. Alors que les Marseillais espéraient profiter de la Ligue Europa pour se changer les idées et se relancer dans une nouvelle compétition, ils devront donc se passer du soutien de leurs supporters lors de ce déplacement particulièrement attendu en Turquie.

Pub. le - MAJ le
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