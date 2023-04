Le PSG s’interroge sur Xavi Simons

Xavi Simons de retour à Paris ? Difficile pour l’heure de se prononcer. Impressionnant sous les couleurs du PSV Eindhoven depuis son arrivée, le milieu offensif néerlandais de 19 ans reste une possibilité pour le prochain mercato parisien. Et pour cause. Le club de la capitale possède une clause de rachat estimée à 12 millions d’euros, activable lors du prochain mercato selon la presse néerlandaise. Si les trois parties doivent malgré tout s’entendre sur cette éventualité, Le Parisien apporte de nouveaux éléments ce jeudi.

Premièrement le joueur batave, qui n’a pas évoqué publiquement et récemment sa situation, serait peu emballé à l’idée de revenir dans un club qui ne lui a pas laissé sa chance. Par ailleurs, le champion de France en titre s’interrogerait de son côté sur la plus-value d’un tel retour. Séduit par le Hollandais, Luis Campos aurait ainsi décidé de temporiser à son sujet et attendrait de connaître plus précisément les contours du futur effectif pour trancher définitivement. Les prochaines semaines devraient cependant nous en dire plus sur un éventuel come-back, ou non, du jeune néerlandais.

