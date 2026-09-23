Ligue 2 : comment la jeunesse a pris le pouvoir à Montpellier

Place à la jeunesse à Montpellier. Pour sa 2e saison en Ligue 2, le club a misé sur son centre de formation, et plus globalement les jeunes pousses pour retrouver un niveau de performance cohérent, pourquoi pas même remonter en Ligue 1 rapidement. 8e l’an passé sans jamais vraiment parvenir à se mêler à la bataille pour la promotion, l’effectif de Zoumana Camara avait déjà montré la voie à suivre avec les Enzo Molebe, Yanis Issoufou, Naoufel El Hannach, ou encore Yaël Mouanga, Axel Gueguin, Théo Chennahi et Khalil Fayad. Ce bain de jouvence se confirme, voire est poussé à l’excès avec le 3e groupe le plus jeune de Ligue 2 (23,7 ans de moyenne d’âge, une donnée qu’on retrouve aussi chez les féminines), et fonctionne bien sur le terrain puisqu’après 7 journées, le MHSC occupe la 4e place à 4 longueurs du leader stéphanois.

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Bien sûr, cette politique tournée vers le centre de formation est en quelque sorte imposée par le contexte économique. Descendu à l’étage inférieur, et confronté à la grave crise des droits TV, Montpellier n’avait pas vraiment d’autres choix que de s’imposer cette rigueur. Elle s’est transformée en fraîcheur sur le terrain. Porté par deux générations, celle qui a atteint la finale de la dernière Coupe Gambardella (battue 3-2 par le PSG) et la précédente, le club de l’Hérault retrouve des couleurs après plusieurs années difficiles. Mathis Chambon, Tidiani Diallo, Hichem Abderrebi, Noah Vidal-Cartoux et Laciné Megnan-Pavé étaient tous dans le onze de départ au Stade de France. À des degrés différents, c’est maintenant à l’étage supérieur qu’ils valident ce choix de la direction.

Laciné Megnan-Pavé en figure de proue

«On a fait une réunion, on a tout évoqué. On est sur une stratégie générale pour plusieurs joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore pros, on va regarder pour les faire passer pro. Et il y a des joueurs auxquels il reste un an de contrat, on va regarder pour les prolonger», affirmait Laurent Nicollin dans le Midi Libre il y a quelques jours. Le président montpelliérain, qui a finalement abandonné son projet de vente du club, avait promis de s’occuper des différentes histoires de contrat pour ses jeunes après le mercato. On y est, même si certains ont un dossier ouvert dès l’été. On pense bien sûr à Laciné Megnan-Pavé déjà apparu à 6 reprises (4 titularisations, 1 but). L’attaquant de 16 ans seulement a été ardemment courtisé par le PSG, qui souhaitait même le faire venir durant le dernier mercato. Il s’en est fallu de peu.

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Né en 2010 et passé professionnel en février dernier, Megnan-Pavé incarne ce pari fait à la jeunesse, lui qui grappille toujours plus de temps de jeu avec Zoumana Camara. Autres satisfactions de ce début de saison, les milieux de terrain Hichem Abderrebi (18 ans), apparu à 7 reprises pour 3 titularisations et Noah Vidal-Cartoux (18 ans), dans le onze de départ lors des 4 premières journées (5 apparitions au total). Ils devraient rapidement se voir proposer un contrat professionnel. Mathis Chambon (latéral droit, 17 ans, 3 feuilles de match) et Tidiani Diallo (défenseur central, 18 ans, 1 feuille de match) attendent leur tour pour jouer en Ligue 2, mais le club est déjà au travail pour assurer leur présence au club.

«Il faut avoir de la patience (…) mais ça n’empêche pas l’exigence»

Tous ces garçons feraient presque passer Théo Chennahi (21 ans) pour un élément d’expérience. Un peu plus âgé, le milieu de terrain prend de l’épaisseur aux yeux de son entraîneur. Il a connu quelques matchs en Ligue 1 et enchaîne une seconde saison en Ligue 2 dans la peau d’un titulaire. Lui aussi est formé en bonne partie au MHSC. Des discussions existent pour prolonger son contrat actuel (2028). Il en est de même pour Yaël Mouanga (défenseur central, 21 ans, 2028), arrivé de Bordeaux il y a deux ans, et les gardiens Simon Ngapandouetnbu (23 ans) ou encore Viktor Dzodic (19 ans). Le premier a débarqué libre de l’OM à l’été 2025 quand le second est formé au club. L’ailier Nicolas Pays (23 ans) est lui devenu une pièce majeure de Camara et pourrait aussi prolonger dans les semaines à venir. Il était arrivé du monde amateur, du Puy-en-Velay, en janvier 2025.

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«Il faut avoir de la patience avec ces jeunes parce qu’ils découvrent le monde pro. Mais ça n’empêche pas l’exigence et l’envie d’atteindre des choses très hautes. Il faut être exigeant pour qu’il y ait des marges de progression. Malheureusement, ils doivent apprendre très vite», disait le coach du MHSC durant le mois d’août. Il y a également eu quelques bonnes pioches au mercato comme le nouveau prêt de Naoufel El Hannach (19 ans, sous contrat au PSG). Le latéral droit est en train de prendre du galon (5 titularisations en 6 matchs). À l’opposée sur le terrain, Nordan Mukiele (20 ans) n’a pas perdu de temps non plus pour s’imposer. Tout le temps titulaire, l’ailier gauche prêté par le Stade Rennais a inscrit son premier but le week-end dernier. Grégory Ayem (milieu offensif, 20 ans), Yanis Issoufou (19 ans, parti à Milwall en fin de mercato) ont aussi apporté leur contribution.

Une jeunesse déjà dotée d’un gros caractère

Cette jeunesse a du talent et ose le montrer, en plus d’afficher un certain caractère dans des contextes pas évidents comme à Nancy et à Dunkerque (victoire 1-0 à chaque fois). Pour encadrer ces jeunes pousses, Camara peut s’appuyer quelques grognards comme Florian Tardieu, venu de Saint-Étienne à l’intersaison, Mamadou Camara qui a fait ses gammes à Laval notamment, et le capitaine Julien Laporte. «C’est avant tout un état d’esprit de toute l’équipe. On le voit sur chaque ballon, tout le monde est prêt. Ce groupe a des valeurs et tant qu’on aura cet état d’esprit, on pourra voyager», soulignait l’ancien Lorientais après le succès à Dunkerque. Difficile de savoir jusqu’où pourra aller cette équipe mais force est de constater que la recette fonctionne plutôt bien.