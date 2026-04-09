Morgan Rogers va faire exploser le mercato estival 2026 !

Morgan Rogers a été recruté en février 2024 pour moins de 10 M€ par Aston Villa, à Middlesbrough. 2 ans plus tard, il pourrait en valoir plus de 10 fois plus. C’est 100 millions de livres, soit 115 M€, qu’il faudra débourser pour l’arracher aux Villans, qui comptent bien tirer profit des intérêts toujours plus nombreux pour son milieu offensif de 23 ans. Il faut dire que Rogers est devenu un titulaire indiscutable du club de Birmingham et un élément de plus en plus important de la sélection anglaise, sous l’impulsion du sélectionneur Thomas Tuchel.

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A l’heure actuelle, c’est bien lui qui pourrait être titulaire en soutien de Harry Kane à la Coupe du Monde, plutôt que Jude Bellingham, Phil Foden ou Cole Palmer. De quoi ajouter à la hype qui entoure le joueur auprès des directeurs sportifs de nombreux cadors européens. Comme le répertorie le Daily Telegraph, ils sont nombreux à avoir coché le nom de Rogers : Manchester United, Arsenal, Chelsea, le Bayern Munich… et le Paris Saint-Germain.

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Manchester United en favori ?

Le club de la capitale est cité parmi les courtisans, comme un « grand admirateur » du joueur âgé de 23 ans. Ce dernier a pourtant signé un nouveau contrat avec Aston Villa en novembre dernier, étirant son bail jusqu’en 2031. Ce qui ne serait pas un frein à un possible transfert, mais qui ferait considérablement gonfler le prix d’achat. Heureux à Aston Villa, épanoui sous les ordres d’Unai Emery, Morgan Rogers ne cherchera pas à partir coûte que coûte cet été, mais face à une offre majeure, lui comme son club réfléchira à la situation.

Un club semble pourtant se dégager dans la course à la signature de l’international anglais : Manchester United. Les Red Devils veulent retrouver leur lustre d’antan, trouver le joueur qui incarnera le renouveau. Rogers coche beaucoup de cases, et devinez qui l’entraînait durant la première partie de saison 2023-2024, passée à Middlesbrough ? Un certain Michael Carrick, actuellement en poste à MU et bien parti pour être prolongé au-delà de cette saison.