Les adieux de Paul Pogba à Manchester United

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Paul Pogba quitte Manchester United après 6 saisons au club, plus de 200 matchs et presque 40 buts inscrits. Arrivé comme le joueur le plus cher de l'histoire, le Français n'aura cependant pas toujours répondu aux attentes.

Quittant pour la seconde fois le club mancunien dans sa carrière, le champion du monde 2018 a posté un message accompagné d'une vidéo de lui sous le maillot des Red Devils afin d'annoncer son départ. «Je me sens privilégié d'avoir joué pour ce club. Beaucoup de beaux moments et de beaux souvenirs mais surtout un soutien inconditionnel des fans. Merci Manchester United, » indique-t-il.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT