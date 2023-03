Serie A : la Fiorentina enfonce la Cremonese, Monza contrarié à Vérone

Après la victoire du Torino sur la pelouse de Lecce (2-0), la 26ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec deux nouvelles confrontations. Dans la première, la Cremonese recevait la Fiorentina dans son antre. Face à la lanterne rouge du championnat italien, les Florentins espéraient prendre les trois points pour s’éloigner définitivement de la zone rouge. Les joueurs de Vincenzo Italiano commençaient donc la rencontre pied au plancher et Rolando Mandragora ouvrait le score à la demi-heure de jeu (27e, 1-0). Au retour des vestiaires, les visiteurs faisaient le break grâce au buteur maison, Arthur Cabral (50e, 2-0). Grâce à cette victoire, la Fiorentina est désormais 11ème à seulement un point de l’Udinese et de la première partie de tableau.

Dans l’autre rencontre, Monza se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas. A Vérone, entre deux équipes mal classées, le match peinait à se débloquer et les deux formations rentraient aux vestiaires avec un score nul et vierge. Mais après la pause, la rencontre finissait par s’emballer et on assistait à une réalisation de chaque côté en moins de cinq minutes. Simone Verdi ouvrait le score pour les locaux (51e, 1-0) et Stefano Sensi lui répondait quelques minutes plus tard (55e, 1-1). Ce partage ne fait les affaires de personne alors que les deux équipes font du surplace en Serie A. Monza reste à la 12ème place tandis que l’Hellas est toujours 18ème de Serie A.

