Personne n’a confiance en Kylian Mbappé !

Alors qu’il semble y avoir un retournement de situation dans le dossier Mbappé et que tout indique qu’il va rester et jouer au PSG cette saison, le quotidien Relevo en dit un peu plus. On y apprend ainsi que le Real Madrid mais surtout le PSG restent très méfiants quant à l’avenir de l’attaquant des Bleus.

Le journal explique que personne ne fait vraiment confiance à Kylian Mbappé, puisque personne ne sait vraiment quelles sont ses intentions. Et même si c’était le cas, il est capable de changer d’avis du jour au lendemain. Autant dire que ce feuilleton nous réserve probablement encore bon nombre de rebondissements…