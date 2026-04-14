Emmanuel Grégoire autorisé à négocier la vente du Parc des Princes avec le PSG

Depuis qu’il a succédé à Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire ne cesse de répéter qu’il souhaite vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Mais avant de finaliser quoi que ce soit, le nouveau maire de la capitale devait obtenir un mandat de la part du Conseil de Paris.

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Selon Le Parisien, c’est chose faite. Emmanuel Grégoire a été officiellement autorisé à négocier la vente de l’enceinte du XVIe arrondissement. Grâce à ce mandat, Grégoire va désormais pouvoir entrer dans le vif du sujet avec Nasser al-Khelaïfi.

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