OM : Bruno Genesio songe déjà à démissionner !

L’Olympique de Marseille a bien mal lancé sa saison. Alors que les Phocéens défient le Paris Saint-Germain à la maison en ce moment-même, ils sont déjà relégables. Ils pointent effectivement à une triste dix-septième position au classement de Ligue 1, avec une victoire et trois défaites en quatre rencontres de championnat jusqu’ici.

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Une situation très compliquée au vu du statut du club forcément, et qui en inquiète plus d’un du côté du sud de la France. Engluée dans une situation financière compliquée, qui l’a empêché d’offrir de nouveaux joueurs à Bruno Genesio, l’écurie marseillaise joue déjà très gros face à son ennemi juré ce soir. Au point où l’avenir de l’entraîneur pourrait même déjà être en jeu.

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Genesio prêt à claquer la porte ?

Effectivement, selon les informations de Canal+, l’entraîneur marseillais Bruno Genesio penserait déjà à quitter son poste, et il l’aurait déjà fait savoir à certains proches. « Selon nos informations, Bruno Genesio se sent un peu floué par des promesses non tenues par ses dirigeants et n’exclut pas en privé de donner sa démission en fonction des résultats futurs », explique le média.

😳 Genesio prêt à démissionner ? La suite après cette publicité Selon nos informations, Bruno Genesio se sent un peu floué par des promesses non tenues par ses dirigeants et n’exclut pas en privé de donner sa démission en fonction des résultats futurs 👀 On en parle dans le CFC, maintenant sur CANAL+ 🖥️ https://t.co/xAQJWUykrH— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 20, 2026

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Autant dire qu’un mauvais résultat ce soir face au double champion d’Europe, en plus de définitivement plonger le club dans la prise, pourrait sceller l’avenir de Bruno Genesio. S’il a toujours calmé le jeu publiquement concernant l’absence d’arrivées cet été, expliquant s’y être préparé et l’avoir accepté, l’ancien de l’OL aurait donc un autre discours en privé. Affaire à suivre…