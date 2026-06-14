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Coupe du Monde

CdM 2026 : Manuel Neuer entre dans l’histoire de l’Allemagne

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
neuer @Maxppp
Allemagne 7-1 Curaçao

Lors de la démonstration de l’Allemagne face à Curaçao (victoire 7-1), Manuel Neuer est entré un peu plus dans l’histoire de son pays. En étant aligné d’entrée, le gardien de la Mannschaft a brisé un record national vieux de 28 ans, devenant le joueur allemand le plus âgé à disputer un match de phase finale de Coupe du Monde. Une distinction historique qui appartenait jusqu’alors à une autre légende absolue du football allemand, Lothar Matthäus, depuis l’édition 1998.

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Au-delà des frontières allemandes, cette titularisation installe définitivement le portier parmi les géants de la compétition. Du haut de ses 40 ans et 79 jours, Neuer s’est ainsi hissé au rang de septième joueur le plus âgé à avoir jamais foulé une pelouse dans toute l’histoire de la Coupe du Monde. Une soirée d’autant plus mémorable que son équipe a parfaitement soigné son entrée en lice.

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