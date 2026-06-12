Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Canada - Bosnie : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Jonathan David célèbre avec le Canada @Maxppp
Canada 0-0 Bosnie

Ce vendredi soir, place au match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine qui se déroulera sur la pelouse du BMO Field (coup d’envoi prévu à 21 heures). A domicile, le Canada s’organise dans un schéma en 4-4-2 avec Maxime Crépeau dans les buts et une défense à quatre formée par Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea. Au milieu, on retrouve Stephen Eustáquio et Ismaël Koné dans le double pivot tandis que Liam Millar et Tajon Buchanan évoluent sur les ailes. Devant, Jonathan David et Tani Oluwaseyi sont alignés en pointe de l’attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bosniens s’articulent aussi dans un schéma en 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans les buts. Devant lui, le portier a une défense à quatre formée par Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katic et Sead Kolašinac. Dans l’entrejeu, Benjamin Tahirović et Ivan Bašić forment le double pivot tandis que Esmir Bajraktarević et Amar Memic sont sur les ailes. Jovo Lukic et Ermedin Demirović sont alignés devant. Edin Dzeko débute sur le banc des remplaçants.

Les compositions

Canada

Canada

4-4-2
Probable

Bosnie-Herzégovine

Bosnie

4-4-2
Probable

Le programme TV des matches à venir

Samedi 13 juin

  • États-Unis - Paraguay (3h) sur beIN Sport 1
  • Qatar - Suisse (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Brésil - Maroc (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 14 juin

  • Haïti - Écosse (3h) sur beIN Sport 1
  • Australie - Turquie (6h) sur beIN Sport 1
  • Allemagne - Curaçao (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Pays-Bas - Japon (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Canada
Bosnie

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Canada Flag Canada
Bosnie Flag Bosnie-Herzégovine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier