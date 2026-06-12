Canada - Bosnie : les compositions officielles

Ce vendredi soir, place au match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine qui se déroulera sur la pelouse du BMO Field (coup d’envoi prévu à 21 heures). A domicile, le Canada s’organise dans un schéma en 4-4-2 avec Maxime Crépeau dans les buts et une défense à quatre formée par Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius et Richie Laryea. Au milieu, on retrouve Stephen Eustáquio et Ismaël Koné dans le double pivot tandis que Liam Millar et Tajon Buchanan évoluent sur les ailes. Devant, Jonathan David et Tani Oluwaseyi sont alignés en pointe de l’attaque.

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De leur côté, les Bosniens s’articulent aussi dans un schéma en 4-4-2 avec Nikola Vasilj dans les buts. Devant lui, le portier a une défense à quatre formée par Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katic et Sead Kolašinac. Dans l’entrejeu, Benjamin Tahirović et Ivan Bašić forment le double pivot tandis que Esmir Bajraktarević et Amar Memic sont sur les ailes. Jovo Lukic et Ermedin Demirović sont alignés devant. Edin Dzeko débute sur le banc des remplaçants.

Les compositions

Canada

Bosnie-Herzégovine

Samedi 13 juin

États-Unis - Paraguay (3h) sur beIN Sport 1

Qatar - Suisse (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Brésil - Maroc (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 14 juin