Mercato OM : Pablo Longoria espère offrir un dernier cadeau à Jorge Sampaoli !

On peut le dire, Pablo Longoria a encore réussi à faire de belles choses avec quelques bouts de bois. Le président phocéen, qui ne disposait pas d'un énorme budget pour renforcer l'équipe, a cependant réussi à aller chercher Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, en plus de Samuel Gigot, qui ne débarquera cependant pas avant l'été. Dans le même temps, il doit aussi gérer quelques départs, comme celui de Duje Caleta-Car. Nous vous informions hier en exclusivité qu'une vente à West Ham était proche.

Mais surtout, on dirait bien que les supporters olympiens vont avoir droit à un feuilleton de deadline day, comme ils en ont eu l'habitude ces dernières années. Selon Sky Italia, la direction phocéenne est très intéressée par Erick Pulgar, le milieu de terrain chilien de la Fiorentina. Un nom qui ne sera pas méconnu des plus fidèles fans marseillais, puisqu'il était déjà sorti comme potentiel renfort par le passé.

Le remplaçant de Kamara ?

La publication transalpine indique que l'avenir du joueur à Florence est très incertain, puisqu'il n'y a disputé que huit rencontres, lui qui est arrivé à la Viola en 2019 après quatre belles saisons à Bologne. Galatasaray serait aussi particulièrement intéressé par ses services, et aurait même une longueur d'avance dans ce dossier.

C'est en tant que remplaçant de Boubacar Kamara que le Chilien de 28 ans est présenté dans l'article en question, ce qui laisse penser que le milieu de terrain formé à l'OM a des chances de partir au cours de la journée, lui qui a la cote en Angleterre notamment. Quant à Pulgar, différents médias italiens évoquaient un prix fixé à 20 millions d'euros il y a quelques semaines, mais nul doute que Longoria pourra négocier cette somme à la baisse... Affaire à suivre...