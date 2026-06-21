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Gareth Bale juge l’arrivée de Mourinho au Real Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Bale @Maxppp

Cela fait désormais trois ans que Gareth Bale a raccroché les crampons. L’ancien joueur du Real Madrid a mis un terme à sa carrière en 2023 et à présent, celui-ci passe son temps sur les terrains de golf. Dans un entretien accordé à The Athletic, le Gallois de 36 ans a abordé plusieurs sujets, notamment la situation de Tottenham, son ancien club, mais aussi le retour de José Mourinho dans la capitale espagnole. D’après Bale, son arrivée à la Casa Blanca ne peut qu’être bénéfique.

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« Après avoir eu un entraîneur expérimenté comme Carlo Ancelotti, j’espère que José (Mourinho) parviendra à stabiliser le groupe et à remettre tout le monde sur la même longueur d’onde. Il pousse les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes et cherche à comprendre chacun pour trouver ce qui le motive. Parfois, cela passe par la pression médiatique, parfois simplement par une accolade. Il connaît déjà Madrid, et saura mettre en place un projet qui fonctionne » a-t-il lâché.

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