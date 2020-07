OM : Steve Mandanda aimerait finir sa carrière à Marseille

Revenu à l'Olympique de Marseille en 2017, Steve Mandanda est l'un des joueurs préférés des supporters phocéens. Auteur d'une très belle saison avec le club olympien, qui vient de terminer à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, le gardien français a d'ailleurs été élu meilleur joueur de l'OM cette saison, recevant ainsi le Phocéen d'Or pour la deuxième fois de sa carrière. L'occasion pour lui d'accorder un entretien au Phocéen. Et le dernier rempart phocéen a notamment abordé le sujet de sa prolongation de contrat, alors que son bail actuel se termine en juin 2021.

«Je n'ai pas de timing. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait l'importance et l'amour que j'accorde à ce club. Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer. Sincèrement, je ne me fixe pas de limites. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment les choses vont évoluer dans le futur. Les anciens m'ont toujours dit que tant que je pouvais jouer il fallait jouer, tirer jusqu'à ce qu'on pouvait. Après, c'est sûr que si demain je vois que je ne suis plus à la hauteur, de moi-même je partirai, c'est sûr», a expliqué le portier numéro 1 de l'OM.