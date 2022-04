OM-PAOK : dispositif de sécurité renforcé

Ce jeudi soir l'Olympique de Marseille accueille au Vélodrome le PAOK Salonique en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. La Provence indique que pour cette rencontre environ 3000 supporters grecs auraient fait le déplacement dans la cité phocéenne. La semaine prochaine les Marseillais ne pourront eux n'être que 400 en Grèce, car la jauge est limitée à 5% du stade pour les équipes à l'extérieur.

La situation s'annonce en tout cas très tendue aux abords de l'Orange Vélodrome, et un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place par la ville et par le club qui souhaitent tout faire pour éviter des affrontements entre Ultras comme après les rencontres face à Galatasaray et Bâle. Mercredi soir déjà, des CRS ont dû s'interposer entre des Ultras Français et leurs homologues grecs devant l'hôtel de ces derniers.