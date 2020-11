Reims : Jean-Pierre Caillot fait le point sur la situation de Boulaye Dia

L'an dernier, Boulaye Dia a été très important pour le Stade de Reims et sa qualification pour les barrages de la Ligue Europa, avec ses 7 buts en 24 matchs de Ligue 1. Ce qui lui a valu l'attention de certains prétendants. Il est finalement resté et est reparti encore plus fort : avec 8 buts en 8 matchs, il est le meilleur buteur de Ligue 1.

De quoi encore plus attirer l'attention. Dans une interview à L'Union, Jean-Pierre Caillot, président rémois, a évoqué la situation de son attaquant : « il aurait pu partir cet été car disposant d'un bon de sortie. Il n'est pas parti parce qu'il n'a pas eu le projet qu'il souhaitait et nous la proposition désirée. Boulaye a refusé deux offres : le Lokomotiv Moscou et le Hellas Vérone. Pour différentes raisons, il n'a pas souhaité aller dans ces clubs. On ne lui a jamais forcé la main, ce qui explique son épanouissement actuel. S'il reste, j'en serais ravi, s'il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m'y opposer, car j'ai donné ma parole ». Le président entrouvre donc la porte aux prétendants.