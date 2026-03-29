La CAF annonce un nouveau changement pour la CAN

Décidement, le président de la CAF Patrice Motsepe veut changer des choses autour de la CAN. Après avoir pris la décision très controversée de passer la compétition continentale à une fois tous les quatre ans (au lieu de deux), le dirigeant sud-africain a également dévoilé une nouvelle mesure.

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Après le passage à 24 équipes en 2019 (au lieu de 16), la CAN va désormais se jouer à… 28 équipes pour permettre un meilleur développement des nations africaines. Pour rappel, la CAF va aussi lancer une Ligue des nations par zones régionales pour une rivalité plus intense. Reste à savoir si les fans seront convaincus…