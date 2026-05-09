Héros d’Al-Hilal, Théo Hernandez signe une folle renaissance avant la Coupe du Monde 2026

Et si Théo Hernandez était en train de réaffirmer sa légitimité pour le Mondial 2026 avec les Bleus ? Arrivé l’été dernier en Saudi Pro League, Théo Hernandez s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts d’Al-Hilal. Souvent critiqué lors de son passage à l’AC Milan pour son irrégularité et son tempérament, le latéral gauche français a totalement changé de dimension dans son nouveau club. Avec 9 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, il affiche des statistiques très solides pour un latéral offensif et s’est installé comme un titulaire indiscutable dans le système de Simone Inzaghi.

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Son influence s’est encore confirmée ce vendredi lors de la finale de Coupe d’Arabie saoudite, où il a été décisif dans un match accroché. Dans une rencontre où Al-Hilal a dû répondre à l’ouverture du score d’Al-Kholood avant de reprendre l’avantage, il a offert le but décisif juste avant la pause avec une frappe puissante du pied gauche à l’extérieur de la surface, permettant à son équipe de décrocher un nouveau titre (1-2). Sorti ensuite sur blessure à la 83e minute après une gêne, il a malgré tout terminé en héros pour Al-Hilal.

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De plus, cette bonne performance vient renforcer son poids dans la perspective de la suite de sa carrière internationale. Régulier, décisif et désormais présent dans les moments importants, même dans un championnat moins exposé médiatiquement, Théo Hernandez arrive dans une dynamique solide à l’approche du Mondial 2026. Dans un contexte où sa légitimité en équipe de France est parfois discutée, mais globalement renforcée par l’absence de véritable concurrence installée à son poste, ses performances en Arabie saoudite pourraient peser dans les choix de Didier Deschamps. Le latéral gauche avance ainsi vers la Coupe du Monde, fort de son expérience avec l’Équipe de France.

Quel statut pour Théo Hernandez cet été ?

Si certains réclamaient une ouverture pour Matthieu Udol après sa très bonne saison au RC Lens, l’hypothèse d’une première convocation en équipe de France semble très compromise à quelques semaines du Mondial 2026. Interrogé sur la construction de la liste en avril dernier, Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a d’ailleurs tenu un discours assez clair : « maintenant, une liste se décide jusque dans les derniers jours. Il ne faut jamais dire jamais mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie ». Une sortie qui refroidit nettement les spéculations autour des profils jamais testés en sélection, et qui recentre logiquement le débat autour des joueurs déjà installés dans le groupe.

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En effet, la présence de Théo Hernandez dans la liste pour la Coupe du Monde 2026 ne fait, elle, que très peu de doute. Cadre de l’équipe de France depuis 2021, le latéral gauche compte déjà 42 sélections et conserve une longueur d’avance dans la hiérarchie malgré certaines discussions autour de son statut. Si sa place dans le groupe semble acquise, la question du titulaire reste plus ouverte, notamment face à la montée en puissance de Lucas Digne à Aston Villa, auteur d’une saison solide et régulièrement performant en Premier League, avec en prime une qualification pour la finale de Ligue Europa. Ferland Mendy, de son côté, n’a jamais réellement été une option pour Didier Deschamps et reste encore freiné par ses blessures. Dans ce duel à distance, le poste de latéral gauche reste donc l’un des derniers vrais débats à trancher avant le Mondial.

Un duel à distance avec Lucas Digne

Pour le moment, le temps de jeu entre Lucas Digne et Théo Hernandez reste partagé. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid avait été titularisé face au Brésil (1-2) lors du dernier rassemblement, tandis que c’est Lucas Digne qui avait débuté contre la Colombie (1-3) lors de la même fenêtre internationale. Une alternance qui entretient encore le flou autour du statut de titulaire. Par ailleurs, les dernières listes de Deschamps laissent également entrevoir une autre option avec Lucas Hernandez, régulièrement appelé et qui réalise aussi de bonnes entrées avec le PSG. Dans un contexte plus défensif, il peut représenter une alternative crédible au poste de latéral gauche, un rôle qu’il connaît bien, notamment depuis la Coupe du Monde 2018. De quoi compliquer encore davantage les choix du sélectionneur.

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« Digne est solide défensivement et il est performant sur les centres et les coups francs. Il a vraiment un très bon pied gauche. Il l’avait montré contre l’Italie par exemple. Les deux n’ont pas le même profil. Même si Théo (Hernandez) a fait des progrès dans la phase défensive, c’est un joueur qui se projette plus. J’ai été amené à répartir les temps de jeu, mais il y a une saine concurrence. Quand on fait appel à Lucas en équipe de France, il répond présent à chaque fois », avait expliqué Guy Stéphan dans les colonnes de Ouest-France, de quoi laisser penser que Lucas Digne a, malgré tout, une légère longueur d’avance. Pour rappel, Didier Deschamps annoncera sa liste officielle le 14 mai prochain, lors du 20h de TF1.