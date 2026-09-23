Équipe de France : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement

Resté en salle lundi et absent lors de la séance d’hier en raison d’un état grippal, Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entraînement. Le capitaine des Bleus a pris part normalement à la séance du jour sur le terrain Michel Platini de Clairefontaine. Après vingt minutes d’échauffement en salle, les Bleus ont consacré une partie de leur entraînement au travail tactique, à deux jours d’un déplacement en Turquie.

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Pour rappel, les Bleus de Zinédine Zidane lanceront leur campagne de Ligue des Nations face aux Turcs, vendredi, avant un autre déplacement en Belgique, le 28. L’équipe de France recevra ensuite l’Italie au Stade de France pour la première de Zinédine Zidane à domicile, le 2 octobre, puis la Belgique, toujours à Saint-Denis, le 5.