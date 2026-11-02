Le classement des top buteurs européens
Nouveau week-end animé en Europe et les meilleurs attaquants du continent se sont encore illustrés.
Ce lundi, c’est le septième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Et c’est Raphinha qui reste en tête. Le Brésilien affiche 15 buts en 10 matches avec le FC Barcelone et reste sur un doublé lors de la large victoire contre le Deportivo Alavés (6-1).
Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé qui maintient son rythme. Buteur face au Racing de Santander, l’attaquant français a permis au Real Madrid de s’imposer 3-0. Il dispose désormais du joli total de 12 réalisations en 11 rencontres. Le podium est alors complété par Lamine Yamal. L’ailier du FC Barcelone a aussi brillé lors de la démonstration contre le Deportivo Alavés (6-1). Avec son doublé, il porte ses statistiques à 10 buts en 11 matches.
Victor Osimhen au pied du podium
Victor Osimhen échoue au pied du podium. Le Nigérian a encore réussi à s’illustrer avec une nouvelle réalisation contre Konyaspor (4-0). Il a désormais inscrit 9 buts en 8 matches. Niclas Füllkrug se retrouve cinquième avec les mêmes standards. Le buteur du Werder Brême a inscrit un nouveau but samedi contre Hoffenheim (2-0). Sixième, Vangelis Pavlidis jouera ce soir contre Alverca et compte 9 buts en 9 matches. Chiffres identiques pour Gustavo Varela qui arrive septième. Samedi contre Bologne, il a marqué malgré le revers 2-1 de son équipe. Huitième, Erling Haaland est lui resté muet lors de la défaite 1-0 de Manchester City contre Brighton. Gift Orban arrive neuvième avec 9 buts en 10 matches suite à un nouveau but contre Eyüpspor (5-1). Enfin, Donyell Malen termine dixième avec 8 buts en 9 matches. Le Néerlandais a marqué lors de la large victoire de l’AS Roma contre l’Udinese (5-2).
Luis Suárez (Sporting CP), Mohamed Salah (Trabzonspor), Wout Weghorst (Twente), Nicolò Tresoldi (FC Bruges), Eldor Shomurodov (Başakşehir), Lassine Sinayoko (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone), Yassir Zabiri (Racing Santander), Søren Tengstedt (Go Ahead Eagles) et Brynjolfur Willumsson (Groningue) échouent aux portes du top 10 avec également 8 réalisations. Estéban Lepaul (Rennes), Guus Til (PSV Eindhoven), Norman Bassette (Westerlo), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Thom van Bergen (Groningue), Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam), Dusan Vlahovic (Besiktas), Ante Budimir (Osasuna) et Vedat Muriqi (Fenerbahçe) suivent avec 7 buts.
Le classement des tops buteurs européens (au lundi matin)
- Raphinha (29 ans/FC Barcelone/Brésil) - 15 buts en 10 matches (723 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 12 buts en 11 matches (985 minutes disputées)
- Lamine Yamal (19 ans/FC Barcelone/Espagne) - 10 buts en 11 matches (905 minutes disputées)
- Victor Osimhen (27 ans/Galatasaray/Nigéria) - 9 buts en 8 matches (555 minutes disputées)
- Niclas Füllkrug (33 ans/Werder Brême/Allemagne) - 9 buts en 8 matches (657 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 9 buts en 9 matches (721 minutes disputées)
- Gustavo Varela (21 ans/Monza/Portugal) - 9 buts en 9 matches (760 minutes disputées)
- Erling Haaland (26 ans/Manchester City/Norvège) - 9 buts en 9 matches (800 minutes disputées)
- Gift Orban (24 ans/Amedspor/Nigéria) - 9 buts en 10 matches (749 minutes disputées)
- Donyell Malen (27 ans/AS Roma/Pays-Bas) - 8 buts en 9 matches (575 minutes disputées)
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