Coupe du Monde 2026 : les grands absents de la liste des Bleus

Les prochaines semaines s’annoncent importantes pour l’équipe de France. Victorieuse de la Coupe du monde 2018 et finaliste en 2022, la sélection tricolore entend réaliser un nouveau grand tournoi. Pour cette échéance, le sélectionneur Didier Deschamps - qui dispute sa dernière compétition avec les Bleus - a annoncé qui seront les 26 joueurs qui iront avec lui pour la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L’ancien coach de l’AS Monaco, de la Juventus et de l’Olympique de Marseille a rendu cela public au JT de TF1.

La suite après cette publicité

Si certains noms sont assez surprenants à l’image de Robin Risser (RC Lens) dans les buts, qui connait sa première convocation, et Jean-Philippe Mateta, qui fait son retour au meilleur des moments après avoir loupé le coche en mars dernier. Néanmoins, d’autres en ont fait les frais. Victime directe de la convocation de Robin Risser, Lucas Chevalier a perdu sa place suite à sa rétrogradation comme deuxième gardien au Paris Saint-Germain derrière Matvey Safonov, mais aussi à une blessure en cette fin de saison. Jean-Philippe Mateta remplace ainsi Randal Kolo Muani dont la saison a été décevante du côté de Tottenham.

Toujours pas de Tolisso, Camavinga manque le cut

Parmi les absents qui étaient là lors de la liste du mois de mars, on pense à Hugo Ekitiké victime d’une rupture du tendon d’Achille contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et qui ne sera pas de retour à la compétition avant au moins décembre 2026/janvier 2027. Il y a surtout Eduardo Camavinga, qui a payé un rassemblement décevant en mars à l’image de sa saison avec le Real Madrid. Présent à la Coupe du monde 2022 et à l’Euro 2024, il est le gros perdant de la liste de Didier Deschamps. Venu compenser une blessure de Jules Koundé, Pierre Kalulu paye le retour du Barcelonais et la présence de Malo Gusto lui qui est moins établi dans le groupe que ses concurrents directs.

La suite après cette publicité

Appelés au cours de l’année en cours, Florian Thauvin et Khéphren Thuram ont eu de bonnes performances également, mais cela n’a pas suffi face à la concurrence. Pour Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Mattéo Guendouzi, Loïc Badé ou encore Clément Lenglet, ils partaient de trop loin. Même chose pour Corentin Tolisso, excellent avec l’Olympique Lyonnais (15 buts et 6 passes décisives en 38 matches), mais qui n’a pas été rappelé depuis l’Euro 2020 à l’été 2021. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations, Estéban Lepaul ne fera pas le voyage tout comme les Cherries de Bournemouth Eli Junior Kroupi et Adrien Truffert qui cartonnent en Premier League.