Espanyol Barcelone - Real Madrid : les compositions officielles

Ce dimanche soir, place à la 34e journée du championnat d’Espagne avec le match entre l’Espanyol Barcelone et le Real Madrid ([https://www.footmercato.net/live/8670054566644902473-espanyol-barcelone-vs-real-madrid]).

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Le Real Madrid, au regard de la victoire du FC Barcelone samedi à Osasuna (1-2), n’a plus le choix : s’il veut encore avoir un infime espoir de titre, il doit s’imposer ce dimanche soir sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. S’il ne gagne pas, alors le club merengue sacrera son rival de toujours, qui le recevra dimanche prochain au Camp Nou (21 heures).

L’Espanyol Barcelone, qui peut encore accrocher l’Europe et cherche à gagner son premier match en 2026, a opté pour du classique. Marko Dmitrović gardera les buts avec une défense à quatre devant lui : El Hilali, Calero, Cabrera, et Carlos Romero. Au milieu, Urko González et Terrats formeront le double pivot joueront tandis que devant Rubén Sánchez, Edu Exposito et Dolan animeront l’attaque, en soutien de Roberto Fernandez.

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En face, le Real Madrid, privé de nombreux cadres dont Thibaut Courtois, Eder Militão, Arda Güler ou Kylian Mbappé, fera avec les moyens du bord. Dans les buts place à Andriy Lunin, qui aura devant lui une défense à quatre formée par Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Ferland Mendy. Dans l’entrejeu Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Thiago Pitarch tenteront d’animer le milieu de terrain. Devant, place au duo Brahim Diaz-Vinicius.

Les compositions :