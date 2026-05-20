PSG : Luis Enrique rend un hommage poignant à ses assistants

Au milieu des questions sur Arsenal, la finale de Ligue des Champions et l’état physique de son groupe, Luis Enrique a aussi pris le temps, lors du media day organisé ce mercredi au Campus PSG, d’évoquer son entourage le plus proche. Dans une ambiance plus détendue face aux médias, l’entraîneur parisien a longuement parlé de Rafael Pol et Joaquin Valdes, deux membres essentiels de son staff depuis de nombreuses années et piliers de son fonctionnement quotidien.

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Très souriant au moment d’aborder ce sujet, le technicien espagnol a insisté sur la relation humaine et professionnelle qui le lie à ses adjoints, tout en racontant avec humour la rivalité régionale qui l’oppose à Joaquin Valdes depuis leurs origines asturiennes. «J’ai besoin de beaucoup de temps pour les décrire. Rafael Pol est brillant dans tous les aspects de jeu. Je le connais depuis longtemps. Il a commencé comme préparateur physique. Puis on a évolué ensemble. Il est ma main droite dans la vie personnelle et professionnelle. Joaquin Valdes est l’unique personne avec moi depuis le premier jour. C’est difficile parce qu’il est né à Oviedo et moi à Gijon. Il y a 28 kilomètres d’écart. C’est comme Paris et Marseille. Nous sommes une bonne combinaison. C’est une personne importante pour moi dans mon évolution d’entraîneur. J’étais différent en tant que joueur. Sur le terrain, je suis plus calme en entraîneur que joueur. Il en est responsable».