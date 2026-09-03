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Officiel Ligue 3

Caen recrute l’expérimenté Henri Saivet

Par Jordan Pardon
1 min.
Gaël Clichy à Caen @Maxppp

Caen poursuit son mercato ambitieux. Après avoir déjà attiré Dennis Appiah, Lionel Carole ou encore Fahd El Khoumisti, le club dirigé par la famille Mbappé a annoncé ce jeudi la signature d’Henri Saivet (35 ans). L’ancien international sénégalais (31 sélections, 1 but) s’est engagé pour une saison.

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«Une nouvelle ligne sur son CV pour Henri. Milieu de terrain d’expérience, Henri Saivet s’engage avec le Stade Malherbe de Caen pour cette saison 2026 / 2027 », indique le club normand, 10e de Ligue 3. Le SMC a remporté deux rencontres face à Valenciennes (4-0) et Aubagne (1-0), pour autant de défaites face à Thionville (4-3) et Bastia (0-1).

Pub. le - MAJ le
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