EdF : les confidences de Didier Deschamps sur la préparation au Mondial

En mars dernier, l’équipe de France a eu un avant-goût de ce qui l’attend cet été lors de la Coupe du monde. Basés à Boston, les Bleus devront gérer le décalage horaire ou encore les conditions climatiques pour évoluer dans les meilleures conditions. Et forcément, la préparation va permettre de s’acclimater un peu comme l’a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse ce vendredi.

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«On va se caler une fois à Boston. On a été performants en mars. Certains dorment mieux que d’autres. Forcément des choses changent. On a vu ça en mars. Les horaires d’entraînement ne seront pas les mêmes. On n’a pas eu le problème de la chaleur en mars, il faisait même frais… Mais oui, on a fait en sorte de choisir des solutions pour lutter contre la chaleur. Il y a des protocoles mis en place. On a fait des choix. Il y aura de longs déplacements pour rejoindre les différentes zones. Il y aura des obligations médias à caler aussi, je veux préserver les joueurs pour ne pas avoir de fatigue importante. Les matches à 15h ? Je l’ai déjà dit, la journée n’est pas la même, le contenu non plus. Ce n’est pas pareil 15h et 21h. Il n’y a pas de réveil musculaire à 15h, le déjeuner est avancé. On verra une fois à Boston. Forcément, les journées ne sont pas les mêmes. On va appuyer sur l’aspect athlétique pour faire le plein d’énergie. On ne peut pas tout modifier. Il y aura un rappel par rapport à ça, on aura des datas importantes sur le plan athlétique. Il y aura du ballon aussi. On a un peu de temps. Dès lundi on bascule sur le prochain match.»