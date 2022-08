M'Baye Niang rejoint l'AJ Auxerre

Arrivé comme joker chez les Girondins de Bordeaux la saison dernière, M'Baye Niang était bien sur le départ du club au scapulaire, comme nous vous l'avions révélé. Depuis la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale du club, les Girondins de Bordeaux étaient dans l’obligation de vendre pour enregistrer des recrues. En ce sens, le Sénégalais de 27 ans était à la recherche d'un nouveau projet.

Annoncé proche de Sion et d'Ajaccio, l'attaquant s'est finalement engagé à l'AJ Auxerre pour une saison, avec une autre en option.« Quelques jours après l’arrivée de Gideon Mensah, c’est au tour de M’Baye Niang de venir renforcer les rangs auxerrois. L’attaquant international sénégalais âgé de 27 ans a signé un contrat d’une saison, plus une autre en option, et portera le numéro 11», ajoute le communiqué du promu en L1.