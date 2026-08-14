Real Madrid : coup dur pour Endrick

Endrick connaît un petit coup d’arrêt dans sa préparation. L’attaquant brésilien souffre d’une surcharge musculaire et devrait manquer la rencontre face à Schalke prévue dimanche. Une absence qui se veut pour le moment préventive puisque le joueur de 20 ans espère être rétabli à temps pour disputer la première journée de Liga face à l’Espanyol.

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Une alerte qui intervient alors que l’avenir d’Endrick au Real Madrid s’est récemment éclairci. Longtemps annoncé sur le départ sous la forme d’un prêt, avec l’AS Rome et Aston Villa notamment intéressés, le Brésilien a finalement été retenu par José Mourinho. Séduit par sa préparation estivale, le technicien portugais a mis son veto à son départ et souhaite l’utiliser aussi bien dans l’axe que sur l’aile droite.