Mercato : le Real Madrid a une nouvelle priorité

Depuis quelques mois, le nom de Jude Bellingham est lié aux meilleurs clubs du monde dont le Real Madrid. La presse espagnole indique d’ailleurs qu’il est la grande priorité des Merengues cet été 2023. Mais la donne aurait changé selon The Athletic. Le média anglais, réputé pour être sérieux, assure que les Madrilènes veulent à présent recruter un attaquant, capable d’être la doublure ou un concurrent pour KB9, et/ou un ailier droit. En parallèle, ils diffusent aussi le message qu’ils ne sont plus dans la course pour l’international anglais.

Toutefois, The Athletic précise que les dirigeants du Real Madrid ont bien échangé à plusieurs reprises avec le clan Bellingham. Ce changement de stratégie étonne d’ailleurs. La publication britannique estime que cela pourrait être une stratégie de la part des pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu afin d’avancer tranquillement dans l’ombre pour Bellingham. Ils voudraient également éviter d’être dans l’embarras comme cela a été le cas l’été dernier avec Kylian Mbappé. Un dossier qui les a visiblement traumatisés.

