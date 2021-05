Rudi Garcia évoque l'avenir

Après la 38e journée et l'échec de la qualification à la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais, par la voix ce son président, Jean-Michel Aulas, a annoncé la fin de la relation entre le club et l'entraîneur, Rudi Garcia. L'ancien coach de l'Olympique de Marseille n'a d'ailleurs pas tardé à donner sa première interview et parler de ce qu'il voulait pour l'avenir.

« On va voir. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui m'intéressent. On attendait la fin des Championnats, il y a des contacts. Ce sera un club en C1 ou qui la vise. Mais c'est du 50/50 : je peux aussi ne pas entraîner. Je suis assez difficile sur le projet. Mais je souhaite aussi le meilleur à l'institution OL, son président le mérite », a-t-il raconté à L'Équipe.