EdF : Wissam Ben Yedder trolle un sponsor des Bleus

Depuis le mercredi 9 novembre, on connaît la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Une liste à laquelle ont été intégrés Axel Disasi, suite au forfait de Presnel Kimpembe, et Marcus Thuram. Un groupe dont ne font en revanche pas partie Wissam Ben Yedder ni Paul Pogba. Or, un sponsor des Bleus a fait un tweet qui a fait réagir.

La suite après cette publicité

« Poke Paul Pogba, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Christopher Nkunku, Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane, Wissam Ben Yedder, vous savez ce qu’il vous reste à faire. On marque des buts et on #KissTheChicken. » Une annonce à laquelle a répondu Wissam Ben Yedder avec humour : « t’es sûr que t’as bien lu la liste frérot ? » Depuis, KFC a retiré son tweet.