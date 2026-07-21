Belgique : un candidat se dégage déjà pour l’après-Rudi Garcia

L’Union belge a confirmé hier la fin de la collaboration avec Rudi Garcia. Arrivé en février 2025, le Français quitte les Diables rouges malgré un bilan largement positif avec une qualification pour la Coupe du Monde 2026, maintien dans le top 8 de la Nations League et seulement deux défaites en vingt rencontres avec un quart de finale accroché contre l’Espagne.La décision a été prise d’un commun accord avec la Fédération, qui souhaite désormais ouvrir un nouveau cycle.

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Selon Le Soir, Vincent Mannaert avait toutefois déjà arrêté son choix depuis plusieurs semaines. Le dirigeant estimait que Garcia n’incarnait plus l’avenir de la sélection, notamment en raison d’une identité de jeu jugée trop fluctuante et d’une approche considérée comme trop expérimentée. Pour lui succéder, le nom de Mark van Bommel revient avec insistance. Libre depuis son départ de l’Antwerp en 2024, le Néerlandais de 49 ans apparaît comme le favori grâce à son profil de bâtisseur, son passé de joueur de très haut niveau et son succès avec le Great Old. Une dernière analyse du marché devrait être menée, mais la piste Van Bommel semble aujourd’hui la plus avancée.