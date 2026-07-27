La FFF va apporter son soutien aux clubs touchés par les incendies

Alors que la France connaît une importante vague d’incendies notamment en Nouvelle-Aquitaine, en Corse, en Occitanie et en Méditerranée, la Fédération française de football (FFF) a décidé d’apporter son soutien aux clubs concernés. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FFF annonce « mobiliser les dispositifs d’accompagnement nécessaires afin d’apporter rapidement des réponses adaptées aux clubs les plus durement touchés » et que le fonds d’aide d’urgence de la 3F sera mobilisé en fonction des dommages et besoins recensés.

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Face aux violents incendies qui touchent actuellement plusieurs territoires en France, la FFF et la Ligue du Football Amateur tiennent à exprimer leur solidarité aux populations touchées, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du football confrontés aux conséquences de ces événements.… — FFF (@FFF) July 27, 2026

« Dans cette période particulièrement difficile, le football français doit être pleinement solidaire des territoires et des clubs touchés. Notre première responsabilité est aujourd’hui de nous rapprocher d’eux, d’évaluer précisément les conséquences de ces incendies et leurs besoins. La Fédération sera à leurs côtés et mobilisera les moyens nécessaires pour accompagner les clubs qui auront été affectés. Je veux également exprimer toute notre reconnaissance aux sapeurs-pompiers et à l’ensemble des personnes mobilisées pour lutter contre ces incendies », a quant à lui indiqué Philippe Diallo, président de la 3F.