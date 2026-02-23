Liga
Le Barça signe un jeune espoir de Norwich City
Le FC Barcelone a officialisé ce lundi l’arrivée d’un nouveau talent pour son centre de formation. Le club catalan a annoncé le recrutement du prometteur ailier néerlandais Ajay Tavares, en provenance de Norwich City. Âgé de 16 ans, il intègre l’équipe Juvenil A du Barça, comme l’a précisé la formation blaugrana dans un communiqué.
FC Barcelona - Masia @FCBmasia – 19:02
🤝 Acord per a la incorporació del jugador 𝗔𝗷𝗮𝘆 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 al Juvenil A del Barça procedent del Norwich CityVoir sur X
« Accord pour l’intégration du joueur Ajay Tavares dans l’équipe Juvenil A du Barça, en provenance de Norwich City », a-t-il indiqué. L’international U17 anglais est un ailier polyvalent, capable de jouer sur les deux côtés, mais aussi d’occuper un poste plus axial. Il s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club blaugrana.
