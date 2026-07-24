OL : que retenir des débuts de Julien Duranville ?

Pour faire face au départ d’Afonso Moreira durant l’été, transféré au Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 M€, l’Olympique Lyonnais s’était jeté sur le pari Julien Duranville. Ailier gauche, comme le jeune Portugais qui s’est révélé aux yeux de l’Europe cette saison, le Belge espère le même parcours que son prédécesseur pour relancer sa carrière, notamment en raison du très grand nombre de blessures du jeune joueur. Sa venue en provenance du Borussia Dortmund a coûté environ 8,5 M€, mais ses débuts ont-ils convaincus ?

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Aligné lors des quatre derniers matches de préparation, le jeune Belge avait eu du mal à démarrer. «Le Belge percute, provoque - il est le passeur sur le pénalty obtenu par Boudache -, mais pour l’instant, il a surtout perdu beaucoup de duels offensifs. On sent néanmoins qu’il a de la dynamite dans les jambes», écrivait Le Progrès après la victoire contre le Servette (2-1). Et cela ne s’était pas arrangé contre le Slavia Prague, où il avait joué 60 minutes sans se montrer dangereux et en manquant de justesse dans le dernier geste.

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Julien Duranville marque enfin des points

Face à Wolfsburg, le déclic semble enfin avoir eu lieu. Très remuant sur son aile, Duranville est à l’origine de l’action qui débouche sur l’ouverture du score et a constamment cherché à provoquer son adversaire grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble durant les 90 minutes disputées. Une prestation saluée par Paulo Fonseca, qui n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre : « Julien a fait un bon match, le meilleur avec nous jusqu’à maintenant. Nous avons besoin de joueurs comme cela. Faire circuler le ballon avec de la vitesse sur ce terrain n’était pourtant pas facile», a-t-il expliqué.

Malgré quelques imperfections dans le dernier geste, l’international espoirs belge a montré tout ce que l’OL attend de lui. À l’approche du double affrontement contre le Sparta Prague, décisif pour la qualification en barrages de Ligue des Champions, Duranville pourrait bien finir par s’imposer comme l’une des principales armes offensives lyonnaises. S’il confirme les promesses entrevues contre Wolfsburg lors de la dernière répetition contre le Real Betis (28 juillet), l’ancien joueur d’Anderlecht pourrait rapidement devenir un nouveau pari gagnant pour Matthieu-Louis Jean.