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Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé a été lourdement puni selon Daniel Riolo

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Daniel Riolo @Maxppp
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C’est l’information principale de ce début de soirée. Le Paris Saint-Germain a annoncé qu’Ousmane Dembélé était mis au repos jusqu’à lundi prochain et qu’il ne jouera donc pas le match contre Lille. Et si le club de la capitale évoque un besoin de repos, Daniel Riolo n’y croit pas une seconde.

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«On parle d’une semaine de repos ou on peut dire les choses clairement en disant que c’est une lourde punition ? (…) Les grains de sable, ça arrive, c’est la vie d’un club. (…) Quand j’ai lu « il revient lundi », en fait c’est dans une semaine alors qu’il avait fait une préparation particulière, qu’il était prêt à jouer. (…) S’il faut spéculer, je n’écarte pas un départ. Je ne tomberais pas de ma chaise», a-t-il confié au micro de RMC.

Pub. le - MAJ le
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