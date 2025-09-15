Real Madrid : l’avis flatteur d’Aurélien Tchouameni sur l’OM

Demain, le Real Madrid lance sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de l’Olympique de Marseille. Un adversaire qu’Aurélien Tchouameni connaît pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises lorsqu’il évoluait à Bordeaux puis à l’AS Monaco. Le Français l’a d’ailleurs rappelé face aux médias.

« Marseille est un grand club de Ligue 1. Je m’attends à un match difficile, digne de la Ligue des champions, avec de grandes équipes. Je ne sais pas si tous les Espagnols connaissent l’Olympique, mais c’est une équipe très suivie en France. Beaucoup de gens m’ont demandé des billets pour venir voir le match. En tant que Français et supporter du Real Madrid, j’ai très envie de disputer cette compétition », a déclaré le milieu de terrain merengue en conférence de presse.