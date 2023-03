Bayern Munich : Julian Nagelsmann n’a pas encore décidé pour Sadio Mané face au PSG

La suite après cette publicité

En conférence de presse après la victoire des siens sur la pelouse de Stuttgart (2-1), l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a donné des nouvelles de la forme physique de son attaquant international sénégalais Sadio Mané, de retour sur les terrains fin février. Le technicien allemand a également abordé la question de son rôle lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain ce mercredi soir à l’Allianz Arena.

« Sadio Mané est physiquement à 100 %. J’ai déjà dit qu’il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il a eu peu d’entraînements et n’en a fait que quatre. C’est vraiment peu. Je n’ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Müller et Choupo-Moting vont aussi très bien en ce moment. Pour le meilleur et pour le pire, dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau. »

À lire

Bayern : Lothar Matthäus détruit Serge Gnabry et Leroy Sané avant la rencontre face au PSG