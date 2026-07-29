Un champion du monde 2018 va signer à Dunkerque

Après plusieurs semaines d’attente, le dossier Steven Nzonzi est sur le point d’aboutir. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France est attendu ce jeudi dans le Nord afin de passer sa visite médicale selon la Voix du Nord, dernière étape avant de parapher son contrat avec l’USL Dunkerque, sauf contretemps de dernière minute.

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À 37 ans, l’ancien joueur du FC Séville, de la Roma ou encore du Stade Rennais s’apprête donc à découvrir la Ligue 2. Si son arrivée venait à être officialisée, Nzonzi pourrait être présenté aux supporters dunkerquois dès ce week-end lors du match amical face à Malines, même s’il ne devrait pas encore être en mesure de fouler les terrains.