Transfert avorté au Milan, Mondial 2026, Ligue Conférence : l’impressionnante trajectoire de Mateta

Quelle saison complètement folle est en train de vivre Jean-Philippe Mateta. L’attaquant français de Crystal Palace a enchaîné les tournants majeurs et les émotions fortes, entre les titres collectifs, une explosion en club et surtout une reconnaissance internationale tardive, mais bien existante. Déjà vainqueur du Community Shield en ouverture de saison face à Liverpool, au terme d’un match conclu aux tirs au but (2-2, 3-2 tab), il avait déjà enrichi son palmarès après avoir remporté la FA Cup la saison précédente contre Manchester City. Mais cette année, tout s’est accéléré pour le joueur né à Sevran, désormais au centre de l’attention.

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Mais le parcours de Mateta prend encore plus de relief lorsqu’on remonte à ses dernières années. Sous les ordres de Thierry Henry lors des Jeux Olympiques 2024, il avait atteint la finale avec l’équipe de France olympique avant de s’incliner face à l’Espagne, une expérience fondatrice dans sa progression. Deux ans plus tard, il franchit un cap inattendu : malgré un âge avancé pour une première sélection, il est appelé chez les Bleus à 28 ans. Une surprise relative tant ses performances en club étaient solides ces dernières années. Avec Crystal Palace, il comptabilise 15 buts toutes compétitions confondues cette saison et affiche une régularité rare qui a convaincu le staff tricolore, puisqu’il compte à présent 2 buts en 3 sélections.

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Des enjeux encore immenses pour Mateta

Cette montée en puissance aurait pu être freinée par un transfert avorté vers l’AC Milan lors du mercato hivernal. Le club italien était proche de le recruter avant que sa visite médicale ne bloque l’opération. Un coup dur sur le moment, mais qui ne l’a pas empêché de rebondir immédiatement à son retour en Premier League. Malgré les doutes autour de sa condition physique, il a su répondre sur le terrain. Son entraîneur Oliver Glasner avait d’ailleurs tenu à souligner son importance dans l’effectif en mars dernier : « c’est bien qu’il soit de retour. Il s’est blessé en novembre pendant la trêve internationale et a ensuite disputé quasiment tous les matchs de Crystal Palace malgré un genou douloureux. Il s’est toujours donné à 100 % pour cette équipe, j’ai un énorme respect pour lui. »

Et l’histoire pourrait encore s’embellir dans les prochains jours. Crystal Palace est en effet en position de remporter la Ligue Europa Conférence en cas de victoire en finale face au Rayo Vallecano, ce qui constituerait son tout premier titre européen du club. Une échéance majeure pour Mateta, qui voit désormais plus loin, jusqu’à la Coupe du Monde 2026. Son rêve est devenu réalité lorsqu’il a été convoqué par Didier Deschamps. Le sélectionneur avait justifié ce choix, assez inattendu, en conférence de presse : « Mateta pourra apporter un registre différent, il a un très bon jeu de tête, il peut nous offrir une option différente à un moment ou un autre. » L’attaquant lui-même n’a pas caché son émotion : « c’est un rêve de gosse. Je ne réalise pas encore. Je peux apporter quelque chose de différent avec mon profil. »

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Si pour la plupart des écuries européennes la saison est clôturée, Jean-Philippe Mateta a encore gros à jouer sur cette fin de saison 2025-2026. Le joueur, passé par l’OL en 2016-2017, devra répondre présent sur le terrain : dès ce mercredi soir à la Red Bull Arena, mais surtout en Amérique avec les Bleus. En effet, entre son ascension en club, sa reconnaissance internationale tardive, son transfert manqué et un immense enjeu européen imminent, Jean-Philippe Mateta est passé par toutes les émotions cette saison. Et alors que la finale de C4 se profile, un autre objectif immense reste en ligne de mire : la Coupe du Monde 2026, où il pourrait bien incarner l’une des surprises du groupe France.