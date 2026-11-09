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Real Madrid : le petit coup de pression de José Mourinho à Carlo Ancelotti pour Endrick

Par Allan Brevi
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Alors qu’Endrick est cantonné à un rôle secondaire au Real Madrid derrière un Kylian Mbappé indéboulonnable en pointe et encore auteur d’un but hier soir lors du succès des Merengues face à Valence (0-3), le joueur prêté à l’OL durant les six derniers mois de la saison passée n’y trouve pas son compte.

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Toutefois, Carlo Ancelotti compte bien sur lui en sélection et l’a convoqué pour le rassemblement de novembre avec la Seleção. En conférence de presse après la victoire contre Valence, José Mourinho a réagi avec fermeté à la situation du jeune attaquant : « Mon point de vue est clair, je veux qu’Endrick joue. Si Ancelotti le fait jouer pendant cette trêve internationale, j’en serai ravi. » Le message est passé.

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