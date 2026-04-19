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Ligue 1

PSG : Fabián Ruiz de retour après trois mois d’absence

Par Kevin Massampu
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp
PSG 1-2 Lyon

Soirée compliquée en ce dimanche soir pour le Paris Saint-Germain contre l’OL. En effet, le club parisien est actuellement mené par les Gones, après des réalisations d’Endrick (6e) et d’Afonso Moreira (18e) et a même raté un penalty avec Gonçalo Ramos, qui a buté sur Dominik Grief (33e). Luis Enrique a également perdu l’un de ses éléments forts, avec Vitinha touché à la cheville, remplacé avant la mi-temps.

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Toutefois, une bonne nouvelle vient éclaircir cette sombre soirée parisienne. En effet, Fabián Ruiz a effectué son retour après trois mois d’absence, lui qui n’avait plus joué depuis le déplacement sur le terrain du Sporting CP en Ligue des Champions, le 20 janvier dernier. Le milieu espagnol de 30 ans a remplacé Bradley Barcola, à la 72e minute.

Pub. le - MAJ le
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