Lazar Samardžić, Udinese : «la Bundesliga reste un rêve pour tout joueur originaire d’Allemagne»

FM : Dans les équipes de jeunes du Hertha Berlin, vous avez toujours été un joueur décisif. La transition avec le niveau professionnel est-elle particulièrement difficile ?

Lazar Samardzic : Bien sûr, il y a une différence entre les équipes de jeunes et les adultes. En professionnels, il faut vite s’adapter à l’intensité et surtout : il faut faire ses preuves. Je m’entraîne et je joue en pro depuis quelques années maintenant, et je pense que j’ai réussi à m’y adapter. Mais je suis encore jeune, mon processus d’apprentissage est loin d’être achevé.

FM : Vous avez quitté le Hertha Berlin pour rejoindre Leipzig en 2020, où vous n’avez disputé que 9 rencontres. Votre développement a-t-il été freiné ?

J’étais plus jeune à l’époque, j’avais 18 ans, et je n’avais presque aucune expérience. Mais ça été un moment formidable pour moi de travailler avec un entraîneur comme Julian Nagelsmann, qui a prouvé qu’il était excellent pour développer les jeunes joueurs. J’ai beaucoup appris de lui, de mes coéquipiers à l’époque également, et j’ai continué à progresser même sans jouer énormément. Je suppose que je n’étais tout simplement pas prêt à l’époque. Mais je suis convaincu d’avoir progressé sur l’aspect physique et technique depuis, notamment grâce à mes expériences à Leipzig et au Hertha Berlin.

FM : Un an plus tard, vous avez rallié la ville d’Udine en Italie. Avez-vous rapidement trouvé vos marques au milieu de ce nouvel environnement ?

Je n’ai généralement pas de problèmes d’adaptation. Lorsque l’environnement et les conditions sont parfaites, c’est encore plus simple. C’était comme ça à Leipzig et donc désormais ici à l’Udinese. Tout le club m’a rendu la tâche extrêmement facile. Il y a une ambiance familiale ici, tout le monde est très accueillant. Et même si je suis plus visible pour le public maintenant, les gens restent très respectueux. On peut échanger avec eux, c’est super. Au départ, le fait que ma famille et mes amis viennent me rendre visite m’a forcément aidé, et c’est d’ailleurs toujours le cas. Mon italien est en constance progression.

FM : Êtes-vous satisfait de votre départ pour l’Udinese et quel regard portez-vous sur vos performances ?

Je me sens très à l’aise aussi bien dans la ville qu’au club. Quand je suis arrivé ici, je ne pouvais pas vraiment me prononcer sur mes attentes. Je voulais juste apprendre vite, m’adapter et bien sûr obtenir le plus de minutes possible pour progresser. La première année a été parfaite pour moi pour m’installer. La fin de saison dernière s’est extrêmement bien passée, et je suis dans la continuité cette saison. Mais je suis quelqu’un de très ambitieux, donc je veux encore plus de minutes. A 21 ans, je n’ai plus à me cacher, je dois et je veux performer.

FM : Aviez-vous eu d’autres opportunités en Bundesliga à l’époque ?

Il y avait de l’intérêt, mais pas de véritables pourparlers. Leipzig ne voulait de toute façon pas renforcer un concurrent.

FM : Pourquoi avez-vous choisi l’Udinese ?

Le club me voulait vraiment et m’a montré de l’intérêt. Le club est en Serie A depuis près de 30 ans, c’est un club installé. Nous avons une très bonne équipe où les jeunes joueurs peuvent également s’exprimer et nourrir des ambitions. Il y a suffisamment d’exemples de joueurs qui ont explosé en Italie, à l’image d’Hakan Calhanoglu ou d’Antonio Rüdiger, qui sont par la suite devenus des joueurs de classe mondiale. Et ça me motive encore plus.

FM : Faire son trou en Bundesliga est-il toujours dans un coin de votre tête ?

Mes deux anciens clubs jouent en Allemagne, je suis né là-bas, c’est l’un des meilleurs championnats au monde, donc bien sûr je suis toujours la Bundesliga. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais évidemment, la Bundesliga reste une destination de rêve pour un joueur originaire d’Allemagne.