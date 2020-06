Dries Mertens prolonge avec le Napoli

Libre au 30 juin, on se demandait ce qu'il allait advenir de l'avenir de l'attaquant belge du Napoli, Dries Mertens. Et bien, il vient de se décanter puisque via son compte Twitter, le président du club napolitain Aurelio De Laurentiis, a indiqué que son joueur allait rester la saison prochaine au sein du club. Il a même paraphé un nouveau contrat de deux années supplémentaires plus une troisième en option, comme indiqué sur le site du Napoli.

La suite après cette publicité

Ceci est une bonne nouvelle pour Naples qui conserve un de ses meilleurs joueurs qui est arrivé à l'été 2013 en Italie. Le Belge est d'ailleurs devenu il y a quelques jours le meilleur buteur de l'histoire du club (avec 122 buts), après sa réalisation en demi-finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter. A coup sûr, il voudra fêter sa prolongation comme il se doit ce soir lors de la finale contre la Juventus en étant à nouveau décisif.