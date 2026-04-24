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Real Madrid : Alvaro Arbeloa confirme une blessure pour Kylian Mbappé

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Betis 1-1 Real Madrid

Arbeloa s’est exprimé sur l’état de Kylian Mbappé après le match nul du Real Madrid face au Real Betis. «Mbappé ? Il avait un inconfort, je ne sais pas. Nous verrons dans les prochains jours», a simplement déclaré l’entraineur merengue, laissant planer le doute sur l’état de santé du Français pour sa participation au sprint final de la saison.

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Pour rappel, le tricolore a semblé être touché en fin de partie après une action avec Valverde et a ensuite demandé le changement à son staff médical. Une sale soirée pour le Real Madrid, qui a perdu son meilleur buteur de la saison et s’est mis en grand danger dans la course au titre après ce nul concédé chez le Real Betis (1-1).

Pub. le - MAJ le
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