« Nous sommes toujours ouverts à toutes les possibilités du mercato, mais ce ne sera pas en fonction d’un joueur blessé. » Luis Enrique l’a répété après la rencontre face à Nice, et ne dévie pas de sa ligne de conduite. Le véritable problème que va rencontrer le PSG, c’est de trouver le bon dosage entre un prix abordable et un joueur à la fois doté d’un haut potentiel et capable d’être performant immédiatement.

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Ce joueur existe-t-il réellement ? La presse espagnole se charge déjà de lister les noms susceptibles d’intéresser la direction parisienne, sans s’attacher particulièrement à la valeur marchande des joueurs en question ou à leur situation contractuelle. Le quotidien Sport énumère ainsi quantité de joueurs, à commencer par Ibrahim Maza, premier nom cité suite à la blessure de Kvaratskhelia il y a quelques semaines. Avec le coup dur Doué, la pépite algérienne du Bayer Leverkusen semble bien placé pour être l’un des cas étudiés.

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Des cadors dans la liste ?

Paris Brunner (AS Monaco), Ez Abde (Betis), Said El Mala (Cologne) sont également listés comme des solutions possibles. Pour le premier, Le Parisien a déjà assuré qu’il ne faisait pas partie des plans parisiens, et il semble proche de prolonger son contrat avec l’AS Monaco. Le deuxième réalise une belle saison avec le Betis, est valorisé à 40 M€ et est sous contrat jusqu’en 2019, tandis que le troisième est une révélation de Bundesliga depuis la saison passée, mais paraît encore un peu vert pour rallier le PSG.

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Qui le PSG doit-il recruter suite aux blessures de Doué et Kvaratskhelia ? Ibrahim Maza Antonio Nusa Vinicius Jr Eli Junior Kroupi Said El Mala Brajan Gruda Ez Abde Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais ce n’est pas tout. Pêle-mêle, dans l’émission « Carrusel Deportivo », sont cités Brajan Gruda (RB Leipzig), Antonio Nusa (RB Leipzig), Assane Diao (Côme), Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ou encore Nico Williams (Bilbao). De grands noms, comme Julian Alvarez, Luis Diaz, et même Vinicius Jr sont considérés comme des pistes potentielles. Vu l’état du marché, pas sûr que Paris parvienne à réaliser un aussi joli coup que Kvaratskhelia, recruté pour 70 M€ en janvier 2025…