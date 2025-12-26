CAN 2025 : la RDC prévient le Sénégal

Vainqueur de son premier match dans cette CAN face au Bénin (1-0), la République Démocratique du Congo veut confirmer face au Sénégal. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national Sébastien Desabre a exprimé son ambition d’aller embêter l’un des grands favoris de ce tournoi.

«L’équipe (du Sénégal) a un peu évolué depuis notre premier match où on avait fait match nul à Dakar, en (qualifs) Coupe du Monde (1-1, en juin 2024). Comme toutes les équipes, elle a des qualités fortes, notamment au niveau technique parce qu’individuellement, il y a de bons joueurs. Mais comme dans toutes les équipes, il y a des failles à exploiter et c’est ce qu’on va essayer de faire demain.» Rappelons que la République Démocratique du Congo n’a plus battu le Sénégal depuis 1969.