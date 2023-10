PSG : la réaction à chaud de Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Titulaire à la pointe de l’attaque avec Kolo-Muani, Gonçalo Ramos n’a pas pu se mettre en avant, mangé comme ses partenaires par l’intensité de Newcastle. Interrogé par Canal Plus à l’issue de la rencontre, l’attaquant portugais n’a pas voulu dramatiser la lourde défaite des siens (4-1).

« On a essayé de jouer notre jeu, je ne pense pas que c’est un cauchemar, on a développé notre jeu. C’est un cauchemar car c’est une grosse défaite. C’est juste une question de petits détails. Ils ont été plus forts dans les duels et ont réussi à marquer leurs occasions, c’est pour ça qu’ils ont gagné », a-t-il déclaré.