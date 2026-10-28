Ballon d’Or : Thierry Henry répond à la polémique avec Lamine Yamal

Thierry Henry a tenu à mettre les choses au clair après la polémique provoquée par ses plaisanteries lors de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi soir à Londres. Alors que Lamine Yamal venait de remporter son troisième trophée Kopa consécutif, l’ancien attaquant des Bleus lui avait demandé avec humour s’il s’agissait vraiment de la récompense qu’il souhaitait décrocher, faisant évidemment référence au Ballon d’Or, finalement remporté par Harry Kane. Une question à laquelle le jeune Barcelonais avait répondu en riant : « je les veux tous ! » Mais cette séquence a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes accusant Henry d’avoir voulu remettre Yamal à sa place. Une interprétation que le Français a fermement démentie dans une vidéo publiée sur Instagram. « Je ne cherchais absolument pas à remettre son ego à sa place. Je suis un grand fan de Lamine Yamal. Je peux comprendre que vous n’ayez pas aimé la blague, mais n’inventez pas des intentions. C’est l’un des joueurs que je paierais pour voir jouer. Je l’adore », a-t-il expliqué.

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L’ancien international français a également répondu aux critiques concernant une autre plaisanterie adressée à sa coprésentatrice Kate Scott, dont il avait corrigé la prononciation du nom de Sócrates. « Kate était complice de cette blague. Elle l’a fait exprès. Alors, s’il vous plaît, arrêtez de dire que je lui ai manqué de respect. Je ne ferais jamais ça », a insisté Henry. Une version confirmée par la principale intéressée, qui a commenté sa publication en assurant qu’il n’y avait eu aucun manque de respect. Enfin, le champion du monde 1998 a profité de cette prise de parole pour féliciter Harry Kane, malgré son soutien affiché à Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or. « Tu mérites cette récompense. Tu es l’exemple parfait de ce que je répète toujours : travailler dur est un talent », a-t-il déclaré à propos de l’Anglais. Henry a ainsi appelé les internautes à ne pas donner une mauvaise interprétation à ses interventions durant la cérémonie.